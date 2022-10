La artista Zahara ha visitado este domingo el plató del programa La Roca, en laSexta, para presentar su último trabajo, 'Reputa'. Al margen de la música han tratado otros asuntos, pero la artista se ha visto sorprendida por una pregunta que le ha dirigido Nuria Roca.

"Si tú tuvieras que decir qué edad tengo, sin que yo estuviera delante, ¿qué dirías?", le ha preguntado la presentadora.

Zahara, bastante nerviosa y entre risas, ha respondido: "Me han dicho que 50 años, pero yo voy a decir lo que vosotros me digáis, que no quiero jugar a nada". "Yo creo que eso da igual. Es fabuloso cumplir años y estar viva", ha zanjado la cantante. Puedes ver el momento en el vídeo que encontrarás sobre estas líneas.