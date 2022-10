Sara Ramos ha rescatado en La Roca la noticia del premio de la Comunidad de Madrid a un joven cuya empresa va a ser liquidada. La periodista traslada entonces a Nuria Roca si ha sufrido algún fracaso como empresaria, siendo la primera respuesta de la presentadora una sonada carcajada.

"Nuria, dale", le anima Juan del Val. Roca desvela que invirtió todos sus ahorros en una tienda de ropa... y ahora "la tienda no existe" y sus ahorros, "tampoco". "No me hagáis preguntas, he dicho", insiste la presentadora.

Por su parte, Juan del Val reconoce que "no fue una buena gestión". Entre risas, Roca asegura que ambos se "jalearon" con su decisión, a lo que Del Val zanja: "Ahora ha pasado tiempo, pero aquello generó dolor".