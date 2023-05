Nacho García ha hablado en La Roca sobre las noticias de los famosos de esta semana. Así, ha contado que Jeff Bezos se casa con su prometida, Lauren Sánchez. "Enhorabuena, que sabemos que nos estás viendo. Le ha regalado un anillo de 2,3 millones. Han estado en Mallorca hace un par de semanas, y me ha llamado mucho la atención un detalle que vamos a ver del yate de Bezos: en la proa tiene una estatua de madera, que es su prometida", ha destacado García, a lo que ha añadido: "En la proa del barco, como si fuera de los vikingos, tiene a su prometida puesta". "Eso hace un rico de verdad cuando quiere a alguien", ha expresado.

Además, García ha opinado sobre otra de las noticias de los ricos de esta semana: Victoria Beckham ha contado que su marido nunca la ha visto sin cejas. "Vivir así es durísimo. Es muy difícil ser Victoria Beckham y nadie lo está pensando", ha comentado, tras lo que ha hablado de Kim Kardashian, quien "ha contado en su reallity lo que tiene que tener para ella un hombre perfecto". "Los dientes son una de las cosas que más me excitan. Cuanto más rectos los tenga, más cachonda me pondré. Es broma, pero no bromeo", ha confesado la empresaria.

Por último, el colaborador de La Roca ha hablado sobre un "problema de los ricos". "No sacan los veleros por miedo a los ataques de las orcas. ¿No os da un poco de pena? Como si no fuera suficiente con pagar impuestos y no cometer evasión fiscal... Ahora tienen que enfrentarse a orcas comunistas", ha bromeado, tras lo que se ha preguntado: "¿Qué será lo siguiente? ¿Palomas comunistas?".