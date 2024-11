Ana Martín, sobre Gan Pampols: "Le guste o no, se ha metido en la dinámica política"

"Me parece que da la razón a quienes dicen que la política ha fallado y que no es capaz de solucionar lo que ha estropeado", comenta Ana Martín, redactora de 'El Debate'.

Ana Martín, redactora de El Debate, acudió a la mesa de debate de La Roca para dar su opinión sobre el nombramiento de Gan Pampols como vicepresidente en la Comunidad Valenciana.

"No entiendo esta operación", reconoció la periodista. "Me parece que da la razón a quienes dicen que la política ha fallado y que no es capaz de solucionar lo que ha estropeado", añadió.

Martín expresó sus dudas sobre la conveniencia de asignar el cargo de vicepresidente a Pampols. "Entiendo que alguien con esta experiencia podría haberse contratado como asesor, pero no como vicepresidente", señaló, subrayando que este puesto implica responsabilidades políticas significativas.

Según explicó la periodista, Gan Pampols ha asegurado que "no tiene adscripción política". Por ello, Martín consideró que no es la persona adecuada para el cargo, ya que las responsabilidades inherentes a la vicepresidencia lo adentran en un ámbito político.

"Va a ser el número dos de un Gobierno del Partido Popular", apostilló Martín, recordando que Pampols deberá comparecer ante las Cortes y responder a las preguntas de la oposición. "Se ha metido en la dinámica política, le guste o no", afirmó.

Finalmente, la periodista mostró su escepticismo sobre la adaptación del exmilitar al mundo político. "No sé cómo va a encajar", reflexionó, antes de concluir: "Creo que Mazón se está escondiendo detrás de un personaje con una amplísima trayectoria".