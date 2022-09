Amparo Larrañaga ha visitado el plató de La Roca para presentar la obra 'Laponia', que estará en el Teatro Maravillas de Madrid de miércoles a domingo hasta el 13 de noviembre.

La actriz ha hablado sobre cómo a través de esta comedia, en la que los personajes viven una serie de problemas tras decidir viajar a Laponia para que su hijo conozca el pueblo de Papá Noel, se plantean temas como si la mentira puede llegar a ser buena en algunas ocasiones. "En la obra hay un choque de culturas. Jugamos con la mentira y la verdad todo el tiempo".

Un tema sobre el que Amparo no ha dudado en dar su opinión, dejando claro que, en ese sentido, se parece al personaje al que interpreta. "Yo no soy tampoco nada defensora de la verdad absoluta. Los sincericidios no me gustan. Entre eso y ser maleducado hay una línea muy fina", ha confesado. La actriz ha indicado que, en su opinión, hay mentiras "que hacen daño" y "otras que son necesarias".

En cuanto a la obra, ha confesado que ella "no quiere más que hacer comedia", y es que siente una gran alegría al conseguir hacer reír a la gente.