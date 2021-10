Alberto Chicote ha visitado La Roca y ha avanzado que en el próximo programa de '¿Te lo vas a Comer?' denunciará las llamadas "dietas milagro" que prometen logros que son irreales.

Él mismo ha explicado que consiguió perder 40 kilos en tan solo un año y medio, pero que no fue gracias a ningún producto, sino fruto de la buena alimentación y el ejercicio.

"Yo he perdido 40 kilos, poquito a poco, al tran tran. Empecé con un programa que emitimos en esta casa que se llamaba 'dietas a examen' y yo me sometí a una consistente en alimentarme mejor y en hacer ejercicio de un modo habitual", ha dicho.

"De esto hace ya varios años, desde entonces hasta ahora no ha pasado ni un solo día en el que nadie me haya preguntado qué me he tomado para perder peso. Mi consejo es vete a tu profesional médico de nutrición", ha denunciado.