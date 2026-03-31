La advertencia del experto Jorge Morales: "Estamos a las puertas de la mayor crisis energética de la historia, mucho mayor que la de los años 70"

El impacto de la guerra en Irán ya golpea al sistema energético global. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha disparado las alarmas: de los 130-140 buques diarios habituales se ha pasado a apenas cinco, y con enormes dificultades.

El impacto de la guerra en Irán ya se traslada al terreno energético y amenaza con sacudir el equilibrio global. El bloqueo del estrecho de Ormuz —una vía clave por la que circula cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo— ha encendido todas las alarmas. En este contexto, el experto en energía Jorge Morales de Labra ha advertido en La Roca de que el escenario actual podría desembocar en "la mayor crisis energética de la historia, muy por encima de la de los años 70".

El experto ha puesto cifras a la magnitud del problema: en condiciones normales, entre 130 y 140 buques atraviesan a diario este paso estratégico. Sin embargo, tras más de tres semanas de bloqueo, el tráfico se ha reducido drásticamente."El día que más pasan son cinco y con enormes dificultades", ha explicado, evidenciando la parálisis de una de las rutas más críticas del comercio energético.

Aunque España no depende directamente del suministro iraní, Morales de Labra ha subrayado que el impacto es inevitable. "El mercado del petróleo y del gas natural licuado es global", ha recordado. El desvío de rutas, la incertidumbre y la reducción de la oferta afectan a los precios y a la disponibilidad en todo el mundo, también en Europa.

Por ello, insiste, el foco debería estar puesto en este enclave estratégico: "Nadie puede suplir de forma inmediata un 20% del suministro mundial". Una advertencia que resume la dimensión del riesgo: lo que ocurre en Ormuz ya no es un problema local, sino una amenaza directa para la estabilidad energética global.