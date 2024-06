Un 13% de españoles se ha sentido presionado a beber alcohol. Entre ese grupo se encuentra Rafa Rodrigo, que ha contado en La Roca algunas de sus experiencias sociales y cómo se ha sentido juzgado por ser abstemio.

Rafa ha confesado cómo fue su primera experiencia en el alcohol y por qué decidió no beber: "Muchas veces me he visto, sobre todo en la adolescencia, juzgado a por qué no bebes. Yo cuando era adolescente competía en natación y en ese momento todo el grupo de gente no bebíamos alcohol porque competíamos. Empecé a los 18 con las copas y la cerveza y no me gustaba el sabor, y yo decía por qué tengo que hacer esto si no me gusta el sabor ni tampoco los efectos que veo en mi entorno. Entonces decidí no tomar alcohol".

"Lo he alargado en mi vida y ahora tengo 34 años y me lo paso igual de bien que vosotros. Antes no tenía tanta aprobación y estaba el típico comentario de 'yo no voy a salir contigo porque si no bebes tienes que ser una aburrido' y también me sigue pasando hoy en día. Yo me he llegado a inventar que me estaba tomando un antibiótico para no dar explicaciones", ha concluido Rafa Rodrigo.