Abril Zamora ha hecho público uno de los momentos más trágicos de su infancia. Ocurrió cuando tenía tan solo 8 años y celebraba su cumpleaños. "No puedes comprar que vengan los niños. En mi cumpleaños con 8 años no vino absolutamente nadie y fue uno de los momentos más duros de toda mi vida", ha indicado la actriz.

Según ha explicado en La Roca fue un momento "muy triste" para ella: "Preparamos todo... los ganchitos, y yo estaba en modo 'qué raro, no viene nadie'. La gente me tenía mucha manía", ha lamentado. Sin embargo, hubo alguien que sí fue: un niño llamado Sergio Olivé al que recuerda con gran cariño. "Me regaló un peluche muy raro y mojamos todos los ganchitos en el refresco. Fue una maravilla", ha comentado.