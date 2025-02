La funcionaria que cayó en el fraude del falso CEO rememora el momento en el que fue despedida por sus jefes de la EMT de Valencia

Durante tres semanas, los estafadores que lograron robar cuatro millones de euros a la EMT de Valencia estuvieron en contacto directo con Celia Zafra, la funcionaria que, víctima del engaño, realizó las transferencias. Para ello se hicieron pasar por el CEO de la empresa y, a través de un falso abogado, le indicaban los movimientos que debía realizar, todo ello disfrazándolo de un procedimiento "confidencial" para que ella no pudiera comentar ni consultar con nadie las operaciones que estaba realizando.

"No fue hasta la novena transferencia que la Caixa pidió confirmación telefónica. Entonces se descubrió la estafa", relata Celia Zafra en este reportaje de 'La Red'. Una mañana, los directivos de la EMT la citaron para presentarle la carta de despido. "Dije: 'esto no es verdad'. Firmé el recibí y recogí mis cosas y me fui a casa. En noviembre declaré en el Juzgado de Instrucción de lo Penal", rememora. "Fue horrible, era como estar viviendo otra vida. ¿Cómo es posible que esté pasando esto?", se emociona.

Gracias a su declaración, la Policía descubrió el paso a paso de cómo los delincuentes consiguieron que ella realizara estas transferencias. "Junto a la declaración, más las pruebas de los correos electrónicos que se van recopilando y los datos de llamadas y conversaciones, todo se ordena cronológicamente para conseguir un mejor análisis", detalla Nacho San Segundo López, agente del grupo de fraude de comercio online de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.

Los investigadores siguieron el rastro del dinero robado hasta Hong Kong. "Pasaron 20 días desde las transferencias. Entonces, ya había pasado demasiado tiempo para la recuperación del dinero", explica, para después recalcar que "hay que denunciar este tipo de estafas" con la mayor premura posible. "Cuanto antes lo hagas, antes podremos bloquear los fondos".

El agente recalca la importancia de la formación de los empleados para evitar este tipo de fraudes.