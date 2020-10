"Espero que no os ofenda lo que os voy a decir porque pienso que la gran mayoría ni me aprecia no yo las aprecio a ellas", comienza Silvia su discurso de despedida. Un adiós en el que no permite que sus compañeras le rebatan nada y con el que va a 'cuchillo' con alguna de ellas.

En este vídeo puedes ver el mensaje que le ha dejado a todas y cada una de sus compañeras. Para algunas como para Mireia Borrás, actual diputada de Vox en el Congreso, solo tiene críticas, e incluso las manda callar; y para otras, sólo tiene palabras de agradecimiento. ¡Dale al play para ver esta despedida en la que ha intentado "no ofender" pero "ha sido realista con sus pensamientos".