En una conversación entre aventureras, Ana María Lara cuenta que ella todos los días cambia su estado de WhatsApp y que sus publicaciones tienen mucho éxito. Según cuenta la funcionaria, hasta 60 personas lo miran y comentan a diario lo que pone. Una anécdota que critican Silvia y AnaPi, mientras se dirigen a ella como "la vieja". Unos comentarios que Lara escucha.

Dos días después, la funcionaria se acerca a ellas para saber qué las pasa debido a que ha visto un cambio en ellas. Las dos aventureras se han sentido ofendidas por un par de comentarios que les han sentado mal cuando, según ellas, no han dicho nada.

Lara les recuerda que las escuchó cuando la llamaron "vieja". Algo que niegan, reprochándole que ella ha sido la que les ha hablado de forma despectiva y tachándole de "clasista". Ana María se echa a llorar: "Yo no creo que les dé 10.000 vueltas a las que están aquí", le dice a la camarera.

Tras estas palabras, Silvia le confiesa que lo que no quiere es tener relación con sus compañeras en general porque no les gusta su comportamiento. "Con Pitty no voy a compartir una mierda. He aguantado suficiente como para que venga una niña de 20 años a decirme lo que tengo que hacer. Es una niña que no ha vivido nada. Ha tenido una vida fácil y cómoda. Yo me quedé embarazada con 17 años y mi padre me echó de casa y no tenía dónde caerme muerta", le cuenta.

Tras comprender que no es algo personal, Silvia y Ana María hacen las paces con un beso. Sin embargo, la camarera y la ilustradora se burlan de ella cuando se aleja.