En el sexto día, las aventureras han salido de expedición en busca de una playa con recursos. Sin embargo, tras pasar varias playas, ninguna cumple los requisitos. Excepto la última que tiene peces, cocos y un riachuelo que convence a la mayoría del grupo excepto a AnaPi y Silvia.

La ilustradora carga contra sus compañeras porque la playa no le parece la adecuada. Tras arremeter contra ellas y asegurar que parecen de "parbulario", Mireia Borrás, actual diputada de Vox, estalla y se enfrenta a la aventura. "¡Ana, baja esos humos!", le dice mientras Silvia la defiende.

AnaPi se queja de que no se le escucha en nada y que ha tenido siempre razón en todo aunque sus formas no son las correctas. "Pues a lo mejor es ese tu problema, que si dijeras las cosas bien, a lo mejor la gente te escucharía, pero como te diriges a la gente insultando y faltando al respeto, pues a lo mejor ya no te quiere escuchar", le responde la empresaria y ejecutiva.

La ilustradora no está a gusto y quiere estar a su "aire": "Me gusta estar sola. No me gusta que me hablen, no me gusta la gente, no me gustan los grupos y mucho menos las mujeres". Un comentario que molesta al resto de sus compañeras que no entienden la razón por la que ha ido a La Isla.