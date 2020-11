Las habitantes de La Isla comienzan su día 17 en unas condiciones en la que la comida escasea. Quedan pocos cocos y el grupo pide ayuda a AnaPi para hacer nasas con las que poder pescar. Sin embargo, la ilustradora continúa con su idea de ir por libre y la respuesta que se llevan sus compañeras es una negativa por parte de la aventurera.

"No voy a hacer nasas porque he dicho que no voy a hacer nada con vosotras, chicas. Ayer no comí caracoles porque no me sale del coño comer lo que vosotras cogéis y no me sale del coño ayudaros a esto y punto", les dice. "Y yo no voy a compartir absolutamente nada de lo mío porque me habéis tratado como la mierda hasta ahora. Esa es la sensación que yo he tenido y por eso se fue Silvia", añade AnaPi.

En este vídeo puedes ver el rifirrafe que se inicia con Ana María Lara tras este discurso de la joven ilustradora. Un duro enfrentamiento que acaba con todas involucradas y con ella llorando de rabia en su refugio.