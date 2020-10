El tema del fuego hace que las aventureras vuelvan a enfrentarse a AnaPi y viceversa. El grupo inicia un rifirrafe con la ilustradora por ser experta en fuego y no recibir su ayuda y sus conocimientos. Tras una tensa conversación, AnaPi se siente atacada porque no le apetece hacer fuego porque no tiene fuerzas.

Además, aprovecha el momento para echar en cara al resto del grupo todo lo que no hace. Y es que ve a "gente que se toca los huevos a dos manos" y es una actitud que le molesta cuando ella se ha dedicado a hacer nasas para conseguir peces para comer. En este vídeo puedes ver cómo al final la ilustradora cede pero con condiciones.