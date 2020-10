El grupo no dispone de apenas recursos y, en este contexto de precariedad, la idea de abandonar esta aventura vuelve a ser contemplada por alguna de nuestras protagonistas. Y es que no han administrado bien la comida y "no hay nada de nada". Una situación que les echa en cara a sus compañera AnaPi por ser "sumamente vagas" a la hora de buscar comida.

Pocas personas están preparadas para enfrentarse a una situación tan extrema y La Isla no tiene piedad con nada ni nadie. Se ha convertido en la peor pesadilla de estas mujeres. El próximo jueves, a las 22:30 horas, la tensión entre las aventureras se vuelve la protagonista de la supervivencia.