La indiferencia del PP no cierra las heridas: "Es como ir a un entierro cada día 3, vuelvo a casa y mi mujer no está"

LOS DUROS TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS

Goio Rius perdió a su mujer Maika en el accidente del metro de Valencia y explica que "la sensación es buena" en las manifestaciones de cada día 3, pero asegura que "no ha pasado ni un puto día que no haya pensado en ella, que no la haya echado de menos": "A lo mejor debería despegarme de ese recuerdo, pero me reconozco enamorado de mi mujer".