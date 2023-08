Sergio Ramos ha vuelto a ser noticia y sorprendentemente no por su futuro. Mientras el central de Camas se busca un equipo, ha aprovechado para darle una curiosa lección a su hijo de cómo tirar un penalti.

El ex del Real Madrid ha subido a su cuenta oficial de 'Tik Tok' un curioso video en el que enseña a su hijo cómo lanzar desde los once metros. Lo que ha provocado que se vuelva tan viral no es la lección de Ramos, ni mucho menos, es la reacción de su hijo.

El español explica el procedimiento previo al disparo: "Lo esperaría, lo amagaría...". Después del lanzamiento su hijo le responde: "Ya, pero eso lo hace Neymar", a lo que Ramos replica: "Neymar no, lo hace tu padre".

¿Dónde jugará Ramos la próxima temporada?

Este divertido episodio ha sucedido cuando Sergio Ramos se encuentra en plena búsqueda de equipo. Cabe recordar que el pasado mes de junio el ex del Paris Saint-Germain terminó su contrato con el equipo parisino y desde entonces no ha encontrado destino.

Besiktas, Al-Nassr y Sevilla son los equipos que más fuerte han sonado para hacerse con los servicios del zaguero pero no se ha llegado a concretar ningún acuerdo. De momento, el club saudí es el que más cerca estaría de fichar a Ramos dadas las conocidas negativas de las otras dos opciones.