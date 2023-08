Ricardo Ten es el protagonista del vídeo que se hizo viral hace varias semanas en el que recibía un reloj como premio por haber ganado una carrera. Esa carrera fue nada más y nada menos que el Supermundial de Glasgow de ciclismo sobre pista.

Ricardo ha estado en 'Jugones' donde ha explicado como reaccionó a la viralidad del vídeo: "Me sorprendió muchísimo todo lo que se montó en redes. Que me hicieran entrega de ese reloj no supuso ninguna humillación. La verdad es que a mi me hizo muchísima ilusión".

Lejos de verlo como un insulto o falta de respeto, Ricardo asegura que que el patrocinador haga los mismos regalos a los corredores discapacitados que a los no discapacitados es un gesto de inclusión.

El atleta valenciano es uno de los deportistas paralímpicos más laureados de nuestro país y su éxito reside en su filosofía de vida: "Siempre intento poner mi granito de arena para que la sociedad no lo vea todo tan negro".