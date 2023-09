José María Giménez ha recibido duras críticas por sus lesiones. Y en 'Jugones' habla muy claro sobre la salud mental, la necesidad de ir al psicólogo y sobre la resiliencia, tatuaje que lleva en el cuello.

"Me das un golpe y me voy a levantar intentando estar más fuerte. Soy una persona que no se rinde", dice el central del Atlético de Madrid, que se acaba de recuperar de una lesión por fatiga en la tibia.

Ha recibido críticas. Muchísimas. Y reconoce que no son nada agradables: "Puede ser que las críticas sean con razón, pero hacen muchísimo daño. Pasas tanto tiempo preocupado y si las cosas no salen, dudas de uno mismo".

Y destaca la importancia de los psicólogos: "La terapia te ayuda a encontrar el equilibrio mental. La cabeza juega y juega en contra a veces. Tenemos familia, estrés, tu cabeza te juega una mala pasada... Cuando estamos en una situación así la salud mental es lo más importante. La cabeza lo es todo".