Las novatadas son algo normal en el mundo del fútbol. Es costumbre que cuando un jugador llega nuevo a un equipo sus compañeros le sometan a algún tipo de actividad humillante o ridícula con el fin de que el nuevo fichaje se quite la vergüenza y se integre en el grupo.

Dados los numerosos traspasos de este mercado estival, la realización de esta particular práctica se hace mucho. La novatada del verano la ha protagonizado Udoka Favour Godwin-Malife, y no por ser más ridícula o humillante de lo normal, todo lo contrario.

Con el fin de avergonzar al inglés, sus nuevos compañeros en el Swindon de la quinta división inglesa le hicieron cantar 'All of Me' de John Legend a todo volumen, una canción relativamente complicada a la hora de entonar.

Bien pues el futbolista dejó a todo el vestuario boquiabierto con su voz. Godwin-Malife entonó a la perfección la melodía como si fuera el propio de autor dejando un momento espectacular.