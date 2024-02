"La verdad es que últimamente estoy evitando leer cosas. Estoy cabreado con lo que escribe la prensa en general, saben muchas cosas que no son verdad. No lo puedo entender. Van diciendo cosas que no son verdad. No sé cómo no os da vergüenza decirlo, me está irritando": así de contundente se mostraba Frenkie de Jong este martes en rueda de prensa.

El neerlandés cargó contra la prensa catalana por difundir falsas cifras de su contrato... y así "blindar al vestuario".

Este aspecto lo ha analizado Josep Pedrerol en su editorial en 'Jugones': "La prensa es la enemiga y la culpable. Es la estrategia más común en el fútbol. Es la manera de blindar al vestuario, de unir al vestuario".

"De Jong rajó de los periodistas de Barcelona, a los que acusa de lanzar rumores falsos y mentir", ha añadido.

"Y esa es la opinión generalizada del vestuario. Tengan razón o no... ojalá ese cabreo lo reflejen en el campo", ha zanjado.

A ocho puntos del Real Madrid en Liga y eliminados de la Copa del Rey, la Champions es la última bala que le queda al Barça y a Xavi.