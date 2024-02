Frenkie de Jong ha elegido la rueda de prensa previa a la ida de los octavos de final de la Champions League para atacar a la prensa por las últimas informaciones que han salido sobre su salario.

El neerlandés ha estallado y ha asegurado que está "lejos" de cobrar los 40 millones de euros que apuesta la prensa.

"La verdad es que últimamente estoy evitando leer cosas. Estoy cabreado con lo que escribe la prensa en general, saben muchas cosas que no son verdad. No lo puedo entender. Van diciendo cosas que no son verdad. No sé cómo no os da vergüenza decirlo, me está irritando", ha señalado.

"Estáis hablando mucho de mi contrato, del salario, y hay mucho humo. Dicen que estoy cobrando como 40 millones. Está lejos de lo que realmente cobro. Se han inventado una historia. Estoy feliz en el Barça. Espero que pueda seguir muchos años", ha añadido.

Tras De Jong, ha sido el turno de Xavi Hernández que, cómo no, se ha referido a las palabras de su jugador: "Entiendo perfectamente a Frenkie, cualquier futbolista sufre injusticias. Para mí es fundamental, creo que es futbolista para muchos años. Es un jugador capital".