"Todo va bien: eso dice Medina Cantelejo, el todavía presidente de los árbitros. El futbol, en pie de guerra, pero todo va bien": así de contundente ha arrancado Josep Pedrerol su editorial en 'Jugones'.

El presentador del programa ha analizado la rueda de prensa del presidente del CTA en la que se ha congratulado del trabajo de los colegiados.

"El VAR es un desastre, pero todo va bien. Nadie sabe lo de las manos, pero todo va bien. Medina saca pecho. Incluso habla de 'mobbing' sin saber qué significa", ha añadido.

"Ah, y los árbitros no van a hablar. No hablan para no meter la pata. Para eso ya tienen a su jefe Medina", ha zanjado.