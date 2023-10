"El Barça tiene que volver a ser uno de los grandes de Europa": así de contundente ha arrancado Josep Pedrerol su editorial en 'Jugones' horas antes del crucial partido del FC Barcelona a domicilio en Portugal.

Olvidando las catástrofes de las últimas temporadas, Pedrerol le ha pedido a los azulgranas que vuelvan a ser grandes de nuevo.

"Un equipo al que no le tiemblen las piernas cuando suene el himno de la Champions, que no caiga en la primera fase como ha ocurrido los dos últimos años y que no fracase después en la Europa League", ha explicado el presentador del programa.

"Esa es la gran asignatura pendiente de Xavi como entrenador. Como jugador ya sabe lo que es ganar la Champions. Ganó la última en 2015, aunque en aquella época le acompañaban Neymar, Suárez y Messi", ha añadido.