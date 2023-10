Cientos de aficionados de la Real Sociedad cantando y bailando mientras goleaban al Athletic Club de Bilbao. Y entre ellos un fan del Athletic, Jon Azanza, que se ha hecho viral por su reacción.

Rodeado de rivales y sonriendo mientras ellos bailaban. Una de las imágenes más compartidas del fútbol español este fin de semana.

Y Edu Velasco Jr, periodista de 'El Chiringuito', ha charlado con él en la mañana de este lunes: "No esperaba lo que pasó. Incrédulo. Mis amigos no dan creídto".

"Un amigo cercano es socio de la Real, me cesdió el carné porque no podía asistir", cuenta este fan incondicional del Athletic.

Además del fútbol, la música es su pasión. Y toca en el grupo del futbolista Asier Villalibre: "Compartimos afición que es la música".