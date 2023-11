Jude Bellingham es la nueva estrella del Real Madrid. El máximo goleador del equipo, de manera destacada, y acaba de llegar. Sin embargo, de pequeño no disfrutaba con este deporte. Algo muy extraño, reconoce él mismo.

En una entrevista a 'L'Equipe', ha hablado de sus inicios en este deporte, siempre acompañado de sus padres: "De pequeño no me gustaba el fútbol. Es una locura, lo sé. Si alguien me quita el fútbol ahora me volvería loco".

"Cuando era pequeño iba a los entrenamientos y recogía hierbas y flores. Hacía collares de margaritas y se los daba a mi madre que estaba junto al campo. Mis padres nunca me obligaron a nada. Mi padre me llevaba a entrenar y me decía 'Si quieres jugar al pilla-pilla juega o vete a recoger flores", cuenta el mediocentro inglés, galardonado como mejor futbolista joven en la gala del Balón de Oro.

Está disfrutando en el Real Madrid, donde se ha convertido en un líder con sólo 20 años: "No muchos jugadores pueden jugar en el Real Madrid. La propia equipación es muy famosa y cuando la llevas puesta parece un súper traje. Es difícil no sentir que esto es la cima del fútbol".