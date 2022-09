El cuarto capítulo de Los Borbones: una familia real de ATRESplayer PREMIUM analiza en profundidad cómo fueron los primeros años de la relación entre Letizia Ortiz y el entonces príncipe Felipe, poniendo el foco en la reacción de la familia real y su entorno al enlace matrimonial. El documental echa la vista atrás para reflejar esos momentos en los que poco o nada se sabía de aquella presentadora de informativos que había conquistado a don Felipe a través de la pantalla. "Él decía que lo hacía bien, que tenía clase, la iba elogiando poco a poco y entonces su madre se dio cuenta de que se había enamorado de la locutora", asegura la periodista Pilar Urbano en el documental.

"Tengo que hacer un anuncio muy importante, mi hijo se casará cuando le dé la gana", decía Juan Carlos I entre risas ante los medios de comunicación. A pesar de este mensaje que quiso enviar, en el que defendía la total independencia de su hijo sobre su decisión de casarse o no, el monarca dejó muy clara su opinión sobre Letizia Ortiz desde el comienzo de la relación. Así lo afirma la periodista experta en la Casa Real española, Carmen Enríquez: "Le parecía que eso era un poco rebajar el nivel de una familia real", relata en el documental.

Pero el ahora rey emérito no fue el único detractor de la pareja de Felipe. Sus amigos tampoco le pusieron las cosas fáciles y llegaron a ponerle un mote. "Letizia parece ser que tenía la costumbre de decir con cierta frecuencia 'jolines' y nos contaron gente próxima a esos amigos que la llamaban 'la jolines'", cuenta Carmen Enríquez.

Las reticencias de la familia real con las parejas de Felipe VI

Este no fue el primer desencuentro entre padre e hijo. El periodista Eduardo Inda sostenía en laSexta Noche que Felipe VI y Juan Carlos I mantuvieron "grandes broncas" durante el noviazgo anterior del entonces heredero. El rey emérito se opuso a su relación con Eva Sannum por no ser "de sangre real" y considerarla "una recién llegada" a España, algo que Inda aseguraba no entender, por considerarlo algo "que va en consonancia con los tiempos", como su posterior matrimonio.

El periodista afirmaba que "Juan Carlos siempre ha odiado a Letizia, desde el minuto número uno", hasta tal punto que cuando se produce el anuncio del enlace matrimonial, deja a sus amigos en una finca de Ciudad Real con la frase "me vuelvo a Madrid, que mi hijo se acaba de cargar la monarquía". Además, Inda relató en laSexta Noche que "Cristina y Elena siempre le han tenido cierta, por no decir inmensa tirria" a la reina consorte.