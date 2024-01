En la prueba 'No te fíes que es peor', cada fallo resta 300 puntos a los famosos, lo que hace que en el plató se vivan tanto momentos cómicos como de máxima tensión y es que Ana Pastor ya les advierte de que el tema que escojan puede que no sea la pregunta que esperan. "Qué responsabilidad para los 'Yeyé' que no dejéis escapar a los 'Likes', que estamos en la fase final", destaca la presentadora a Fernando Romay, Norma Duval y Boris Izaguirre.

El equipo 'Yeyé' elige el tema 'Aitana', pero no, como advirtió Ana Pastor la pregunta no va relacionada con la famosa cantante sino con un conjunto montañoso. En concreto, la Sierra de Aitana. ¿Sabrás responder a qué provincia debemos viajar para visitarla? Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia, donde Fernando Romay se marca un triple y pulsa la opción a 'voleo'. "La única vez que me tiré uno a final del partido llevaron a un espectador al hospital", recuerda el exjugador de baloncesto.