Ana Pastor somete a los famosos al reto de 'Un, dos, test', una prueba de Generación TOP en la que la presentadora les da una pregunta con cuatro posibles respuestas y solo una es la acertada. Si aciertan, conseguirán 100 puntos. "¿Qué significa la letra 'c' del nombre de C. Tangana?", pregunta Ana Pastor a los concursantes, que quedan alucinados al no esperársela.

Mientras los 'Yeyé' y los 'Guay' marca la opción B, Carlos, al creer que es el nombre real del artista, los 'Like' marcan la opción C: crema. "Tiene cara de Carlos", destacan Ricky y Manu Tenorio en el plató, donde Eduardo Casanova les aclara que el artista "se llama Antonio".