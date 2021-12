Rozalén y Alberto Chicote visitan varias bodegas en su ruta por 'La Toscana valenciana'. Al acabar la visita de todas ellas, siempre brindan con un vino de cada bodega, algo que ha hecho que Alberto Chicote se fije en la forma de brindar de Rozalén.

"Siempre apoyas el vino antes de beber, ¿por qué?", le pregunta Chicote. Rozalén no puede parar de reír y no se cree que el presentador no conozca el dicho: "Lo de 'quien no apoya no folla'"...

Ambos terminan su viaje brindando entre risas como muestra el vídeo que acompaña a estas líneas.