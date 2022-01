Juan del Val tuvo una adolescencia complicada: "Yo no estaba bien y sobre todo sufría de una manera innecesaria", ha explicado el periodista en su entrevista con Alberto Chicote para Fuera del mapa. No tenía motivos "reales", explica, pero era como se sentía.

Por eso, ahora no duda en animar a acudir al psicólogo cuando las cosas no van bien. "Cuando yo empecé a tratarme no era como ahora. Antes te identificaban como un loco", ha explicado el escritor, que ha compartido su historia con Alberto Chicote, que también ha hablado de su experiencia en terapia. Puedes escucharla en el vídeo principal de esta noticia.