Mira, Alberto Chicote y Antonio Resines llegan al camino de las Atalayas, un tramo del camino que forma parte del Camino de Santiago. Un lugar en el que el chef aprovecha para preguntar a Resines por su personalidad: "Sin coña, ¿eres un tío que se enfada con facilidad?". "No, no, no, no", reitera el actor, que afirma que sí se puede coger algún "rebote", pero se le pasa "muy rápido". Aunque Resines también reconoce que cuando el enfado es por algo "gordo" se enfada y "remata": "Corto y me quedo tan ancho, me ha pasado pocas veces, pero me ha pasado".

Además, Resines confiesa algunos secretos de su profesión. "Hay cosas que no sé hacer, no las intento. Por ejemplo, hacer un Shakespeare me costaría muchísimo, yo no sé hacer eso", explica Resines, que desvela ene l vídeo principal de esta noticia otra cosa que no sabe hacer y que en las películas tienen que 'camuflarlo': "He conseguido engañar a una cantidad de gente asombrosa".