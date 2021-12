A mitad de camino, cuando ambos paran a comer y beber un poco de agua, Alberto Chicote pregunta a Lorenzo Caprile sobre cómo gestiona la pérdida de seres queridos.

El diseñador confiesa tener un altar: "Ahí tengo las fotos y les pongo mis flores, mis velas, echo mis oraciones... Lo triste es que cada año vas poniendo alguna foto más".

Caprile se emociona al pensar en su padre, Mario Caprile, quien les dejó en 2006: "Me imagino que mi padre estaría contento si me viese ahora, pero no me hagas esa pregunta porque no me quiero emocionar".

"Es una manera de honrarles, de respetarles y agradecerles todo lo que me han enseñado y lo que me han aportado a mi vida y el ejemplo que me han dado", explica a Chicote.

Además, Caprile también se emociona al hablar de su prima Mara García de Leániz, quien falleció en 2016 con 43 años: "Murió muy joven, de forma muy injusta, con unos niños pequeños... Mi prima Mara nos enseñó a morir, hay que saber morir", asegura.