Alberto Chicote y Mariló Montero llegan al primer puente de la ruta, donde el presentador le pregunta por uno de los capítulos de su vida: Mariló, el amor y la familia. ¿Ha sido muy ligona? Mariló afirma que no aunque reconoce que ha tenido pretendientes. "Era muy bonito, he tenido mucho pretendiente, pero yo he sido muy tranquila", afirma la presentadora, que ha vivido encerronas de gente que le quería presentar a algún chico y han sido "horribles": "Un fracaso". "Es que, Alberto, y estoy muy bien como llevo mi vida desde hace muchos años", declara Mariló, que cuenta que ella rehizo su vida cuando cambió "de rumbo".

Mariló Montero estuvo 20 años casada con el también periodista Carlos Herrera, del que lleva 11 divorciada. ¿Cómo se lleva ahora con el padre de sus hijos? La presentadora responde en el vídeo principal de esta noticia, donde también habla de los jóvenes: Rocío Crusset, modelo, y Alberto Herrera, que ya ha comenzado a trabajar con su padre en la radio.