La historia de terror de Gabriel Montoya, el preso que se despertó dentro de la bolsa forense tras ser declarado muerto

PADECE CLAUSTROFOBIA Y EPILEPSIA

Gabriel cumplía una condena de tres años y medio de prisión por robo de chatarra. Ya le quedaba poco, seis meses, pero no podía más. El 7 de enero Gabriel no acude al recuento de presos y le encuentran en su celda sin respiración, rodeado de pastillas. No cabe duda, está muerto. Pero Gabriel sigue vivo dentro la bolsa, viviendo una película de terror.