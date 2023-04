Pau Donés reflexiona sobre si ha sido un buen padre en Eso que tú me das, de 2021, que laSexta ha vuelto a emitir este domingo. El cantante reconoce que cree que por un lado lo ha sido, pero por otro ha habido momentos en los que no.

"No le he dado todo el tiempo que se merecía", reconoce. Sin embargo, cree que sí lo ha sido porque, para él, un buen padre "lo que tiene que hacer es amar a sus hijos y quererlos" y eso él lo ha hecho. "La he amado y querido con locura", asegura.

Además, confiesa que su hija le ha enseñado muchas cosas. "Me ha enseñado a querer y a demostrar cómo querer", desvela, asegurando que ella gracias a ella aprendió a decir "te quiero". Una bonita declaración de amor en la que destaca todo lo bueno que tiene su hija y lo mucho que la "adora".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de Eso que tú me das de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.