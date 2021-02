Todo depende, según decía Pau, de cómo se miren las cosas. Él nos recordó que no hay que tener miedo, que no odiemos, que "la vida son cuatro días, y ya pasamos tres", y que "estamos de 'prestao'". Por desgracia, ahora ya no está, pero podemos volver a verle. Y será aquí, en laSexta, en un documental que quiso grabar 15 días antes de marcharse con Jordi Évole.

"Él lo dirige, elige hacerlo, el sitio y él elige prácticamente el 'tempo'", ha explicado el periodista y presentador de 'Eso que tú me das', un homenaje de lo más especial dedicado al mítico cantante de Jarabe de Palo. Será imposible olvidarse de que existía, y no es para menos porque tanto nos dio que prácticamente era mucho más de lo que pedíamos. Y la prueba es que se puede escribir este reportaje usando únicamente todas aquellas frases con tanta filosofía que nos regaló.

Filosofía... y alegría, que fue precisamente lo que nos regaló con su última canción. Una canción que, según recordaba Micky Forteza, su productor musical, nace "de una gran verdad con mucha emoción, es una visión muy positiva da la vida". Precisamente, tal y como Pau la veía. Así se lo contó a Évole: "Yo me lo he pasado muy bien en la vida porque lo que he hecho me ha gustado mucho".

Para los demás, bonitos fueron esos 14 álbumes y ese libro autobiográfico en el que además contaba quién estaba detrás de ese famoso beso sobre el que tantos españoles cantaron. Ese beso fue el inicio de toda una generación con él, acompañándole en su carrera musical, y este documental el final del mismo viaje. "Es una conversación entre dos amigos que se quieren y que te deja una enseñanza acojonante", ha asegurado Évole.

Porque así era Pau, capaz de "generar un clima, un ambiente y una manera de tratar temas triviales y delicados de manera elegante, bonita, personal y con un infinito respeto", ha recordado su oncóloga, Elena Élez. Con el mismo respeto con el que será recordado.