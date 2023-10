El joven que se hace llamar 'el Palancuela' es conocido en las redes sociales por sus vídeos haciendo simpas. Además, cuelga provocadores temas musicales, con su banda 'Los Putos Destruidos', en cuyas letras presume de sus fechorías: "Los 'seguras' ya me conocen, encajes o por la emergencia se la hacen (…) A mí ni me huelen ni me cogen", reza una de estas canciones.

'El Palancuela' también hace directos alardeando de su alto nivel de vida: "Vosotros currando ocho horas y yo disfrutando", se ríe en uno de ellos, mostrando billetes a la cámara. Sin embargo, su contenido de más éxito son los vídeos en los que se graba haciendo simpas, como el que realiza un estanco y que puedes ver en el vídeo que ilustra estas líneas.

Su verdadero nombre es Pol Sánchez, según explica el experto en redes sociales Amel Fernández, que señala que se trata de "un joven que en principio, según dice él, ni estudia ni trabaja" y que se hace llamar 'el Palancuela' porque vive entre dos estaciones de Metro y cuando se quiere bajar tira de la palanca para detener el convoy.

Se trata de "uno de los pioneros de un movimiento simpa a nivel social" y se dedica a "ir a restaurantes o a sitios y consumir e irse sin pagar, en lo que él denomina algo llamado la ruta del euro". Puedes ver algunos de sus 'golpes' en el vídeo que ilustra estas líneas.