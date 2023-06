Los golfistas son el objetivo de una banda organizada que se dedica a robar relojes de lujo. "Empiezan a preguntarte dónde hay un supermercado, se te arriman y se llevan el reloj. Normalmente son chicas y siempre van con un coche", señala un hombre a Equipo de Investigación.

Otro golfista cuenta cómo le robaron un Rolex de más de 5.000 euros: "Se me acercó una chica y me preguntó si podía darle trabajo y le dije que me podía interesar así que le pedí el teléfono y cuando me lo estaba dando me cogió las dos muñecas hacia abajo mientras no paraba de darme las gracias; sin embargo, cuando llegué al club me di cuenta de que no tenía el reloj".

Por si fuera poco, el hombre cuenta que intentaron hacerle "la misma jugada" en otro club de golf. "Vino una chica preguntándome por una calle, y yo la dije que no la conocía, tras lo que me puso la maon en la muñeca, y yo le pedí que no me tocara porque ya me habían hecho lo mismo en otra ocasión", recuerda, a lo que añade que la persona que intentó robarle el reloj "era una chica joven".