El agosto de 2019 el rastro de Diana Quer se perdió para siempre en A Pobra do Caramiñal. A partir de ese momento comenzó una búsqueda incesante que terminó con la detención de José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', y el hallazgo del cuerpo de la joven el 31 de diciembre de 2017. Equipo de Investigación repasó las claves del caso en un programa de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

El 25 de diciembre de 2017, el principal sospechoso de la desaparición, 'El Chicle', intenta raptar a a una joven.

"Eran solo las 22:30 horas y la mayoría de la gente en Navidad estaba metida en la casa, además era una zona de muy poca iluminación", relata la víctima.

"Iba hablando contestando WhatsApps y al llegar a la esquina de la calle vi un coche gris con la puerta abierta, entonces él me agarró y me dijo que quería el móvil", recuerda.

"Me agarró y me metió un cuchillo, quería que le diese el móvil. Le dije que le daba dinero, que tenía 20 euros en la cartera, pero él me contestó que no. 'Dame el móvil, o te subo al coche y te corto', insistió él", cuenta la joven.

A partir de ese momento, ella intenta zafarse y, afortunadamente, dos jóvenes llegaron hasta el lugar. Al verse descubierto, José Enrique Abuín, subió al coche y se fue. "Solo pensaba que tenía que salir de ahí porque si cerraba el maletero, no salía más", lamenta la víctima.

La joven denunció lo ocurrido ante la Guardia Civil y, según relata su madre, los agentes le mostraron diferentes fotos e inmediatamente reconoció a 'El Chicle'.

Poco después, José Enrique Abuín termina detenido y 39 horas más tarde confiesa el crimen de Diana Quer.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.