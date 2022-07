El rey del 'low cost', un comerciante de La India llamado Varma, introduce Viagra falsa en España saltándose todos los controles y posteriormente hace envíos masivos a toda Europa, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

El medicamento ilegal viene directo del lugar donde más genéricos se fabrican, La India, y es vendido en el mercado negro por un precio tres veces menor a su coste en la farmacia. No obstante, al no contar con la supervisión de Sanidad, no existe nada qué certifique sus efectos.

Sin embargo, los investigadores sospechan que el rey de lo barato no se conforma con vender píldoras contra la impotencia. Según la Policía Nacional, podría aprovechar la puesta ilegal de entrada de medicamentos en España para introducir otra mercancía: ingredientes de una droga de diseño, el MDMA.

Vigilancia Aduanera cree que el rey del 'low cost' quiere hacer dinero gracias a un fallo del sistema. "Te lo camuflan con una serie de productos donde el control no existe", indica Luis Ángel Alonso, jefe de aduanas.

"No escaneamos todos los paquetes que llegan a Barajas, el movimiento de paquetes es impresionante y no tenemos capacidad para ello. El problema es que somos muy pocos y llegamos hasta donde podemos", añade Alonso.

La Policía estrecha el cerco, le sigue incluso en reuniones nocturnas, imputa a Varma delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Analiza todas sus supuestas vías de financiación. La tecnología china barata, la medicina india ilegal, la ropa deportiva portuguesa falsa, ¿dónde va el dinero del rey del 'low cost'?

Por otro lado, Equipo de Investigación desvela el secreto del paraíso del 'low cost' para vender al margen de la ley. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.