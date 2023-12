Equipo de Investigación descubre en Internet una reventa de Lotería de Navidad muy lucrativa, que se ha convertido en una práctica extendida. El 13 y el 69 son las terminaciones más demandadas. Llamamos a un teléfono de contacto de un anuncio, donde nos ofrecen dos décimos acabados en '13' por 500 euros.

"Es la oferta y la demanda-. Yo lo puse a ese precio y ya he vendido varios; no eres la única", señala el vendedor, quien dice que "es como con las entradas de fútbol, que las compras por 50 euros y se venden por 1.000 euros en el campo, en reventa". Al preguntarle si es legal lo que hace, el hombre reconoce que no lo es y que sabe que se expone a una sanción, aunque afirma que ya ha vendido cuatro décimos así.