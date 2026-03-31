Solo por "tema de papeles"
Uno de los ingenieros que revisa ferias en Madrid asegura que es "muy raro que una atracción no se pueda poner en funcionamiento. Hay tiempo para arreglarlo"
Israel es un ingeniero técnico con más de una década de experiencia revisando las atracciones de casi todas las ferias de Madrid. Equipo de Investigación habla con él tras hacer unas cuantas inspecciones con varios feriantes. Dice que jamás ha recibido presiones.
Equipo de Investigación acompaña a uno de los ingenieros responsables de la revisión de casi todas las ferias que se montan en Madrid. Antes de abrir sus puertas al público, cada feria debe pasar una inspección. En este caso, la hace Israel. Y estas no son las únicas exigencias. También tienen que presentar un proyecto y un seguro de 300.000 euros para poder hacer frente a una posible responsabilidad civil ante un accidente en una atracción.
Acompañamos a Israel, con 14 años de experiencia a sus espaldas, a hacer una inspección real. En solo un año, puede llegar a revisar más de cien ferias al año. En esta ocasión, son muchas instalaciones, por lo que dedica unos 10 o 15 minutos por feriante, dice. Aunque Equipo de Investigación ha podido comprobar cómo le da el visto bueno a la atracción más grande de la feria en solo tres minutos.
A lo largo de más de una década como ingeniero técnico, solo ha visto inspecciones desfavorables "por tema documental": "Es muy raro que haya una atracción que no se pueda poner en funcionamiento", comenta. Además, no duda en decir que jamás ha sido objeto de presiones.
Trata a todos por igual. Se hacen "comprobaciones visuales", mientras que "las mediciones las hicimos ayer".
Tras hablar con varios feriantes, indicar algunos cambios de posición y señalar varios elementos de algunas atracciones, el ingeniero da por buena la inspección. Eso sí, pide que se valle un elemento y un feriante coloca una cinta a modo de señalización. No quiere que ningún niño se acerque y pueda caer.
Salvo esto, Israel asegura que solo ha encontrado incidencias menores como "algún cambio de posición de grupo electrógeno".
Pero hay que destacar un detalle. A este ingeniero lo contratan los propios feriantes. Le paga la persona a la que debe dar el visto bueno para abrir al público. Pese a ello, y tras negarse a hablar de dinero o salario, dice conocer a todos como una familia.*Esta noticia hace referencia al programa 'Equipo de Investigación: La ley de la feria', emitido el viernes 12 de septiembre de 2025. Puede ver el programa completo en atresplayer.com.