Los últimos audios de Esther López antes de su desaparición: "Me voy a ir para casa y ya cada uno en su casa"

Pese a que el principal sospechoso de su desaparición ha mantenido que la joven de Traspinedo verbalizó que iría a casa de un amigo antes de desaparecer, la joven especificó en un mensaje que se marchaba a su casa. Equipo de Investigación accedía a los audios en 2022.

La investigación por el crimen de Esther López en Traspinedo (Valladolid) daba esta semana un importante giro de guion con la aparición de un zulo en casa del principal sospechoso del crimen, Óscar, el último en verla con vida. Aunque el hombre, que formaba parte del grupo de amistades de la joven, ha estado en el punto de mira desde el principio de la investigación y este pasado diciembre era llamado a juicio oral.

En 2022, meses después del hallazgo del cadáver de la joven en una cuneta y con la instrucción en curso, Equipo de Investigación analizaba el caso y conseguía tener acceso a los últimos mensajes y audios enviados por la joven antes de desaparecer.

Esther recibió un mensaje de WhatsApp de su amigo Carolo, un chico del pueblo de toda la vida, preguntándole si sabía dónde podía "pillar un 'pollo'" la noche en la que desapareció. Según denota su respuesta en formato audio, la joven tenía en mente irse a casa tras celebrar la victoria en casa de Luisón. "Ni idea, tío, ahora mismo ni idea. Yo me voy a ir para casa y cada uno ya en su casa", señalaba la joven.

Una hora antes de enviar ese mensaje de voz, Esther había estado viendo el fútbol en un pub. "Su amigo Luisón va a buscarla a su casa porque han quedado para ir a ver el partido de fútbol de la Supercopa de España. Jugaban el Real Madrid y el FC Barcelona. Como el Real Madrid gana, van a celebrarlo a casa de Luisón", relató entonces Francisco Pérez, criminólogo y profesor de la UCJC, a Equipo de Investigación.

A pesar de que la joven tenía pensado irse ya a casa, decide acudir a otro bar para encontrarse con Carolo y Óscar. Esa noche, el segundo de ellos gastó más de 400 euros en la máquina tragaperras, tal y como prueban los recibos de su tarjeta a los que tuvo acceso el programa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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