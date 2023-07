La policía tiende una trampa a Maje. El hermano de Antonio Navarro le dice a la viuda que la policía ha resuelto el caso. El objetivo era que los sospechosos realizan un movimiento que terminasen de delatarse del todo. Así fue. Maje decidió llamar a su amante para comunicarle la noticia. "¿La justicia es una mierda?", le pregunta ella en esa última conversación. Salva le explica que si algo fuese mal le estarían investigando a él, cosa que no es así. "Porque yo no soy sospechoso o ya me habrían detenido", le aseguró, tal y como recogió Equipo de Investigación en un programa de 2018.

Ambos quedaron en hablarlo en persona. Sin embargo, se percataron de que había un tema pendiente de solucionar: las llaves del garaje en el que fue asesinado el ingeniero. Los sospechosos quedaron en una cafetería de un centro comercial para tratar esta cuestión. "Si a ti te preguntan no sabes nada", le sugirió el ingeniero. Salva preparó con Maje una cuartada para ella, en el caso de que fuese detenida.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.