La última conversación de Jesús González con su novia antes de desaparecer: "Dijo que estaba con Antonio Caba"

"Me dice que está en un descampado y que iban por el coche. Me cuenta que está con unas personas y Antonio Caba", explica Claudia Gómez en un especial de Equipo de Investigación de 2023.

La extraña desaparición de dos empresarios, Jesús María González Borrajo y Juan Miguel Isla, en un intervalo de tres años en el pueblo manchego de Manzanares, fue el punto de partida de una especial de Equipo de Investigación de 2023 en el que se analizaba el crimen, por el que está imputado Antonio Caba, un intermediario que presuntamente mató a los dos hombres para quedarse con su dinero.

El empresario Jesús González desapareció después de un encuentro con Caba. Su novia fue la última persona en hablar con González, quien le escribió nada más levantarse esa misma mañana. "Él me llama a las 14:40 horas y me doy cuenta de que hace mucho aire. Le pregunto si está en la calle y me responde que está en un descampado y que iban por el coche. Me cuenta que está con unas personas y Antonio Caba y le respondo que termine con ellos y que luego me cuente. Eso es lo último", explicó ella.

"Tras esperar toda la tarde, lo llamo sobre las 20:00 horas y el teléfono da señal. Suena y suena hasta que se pierde la señal y se corta. Como tengo contacto con la señora que le limpia la casa, le pido que se acerque allí para ver si lo ve", detalló la mujer sobre su pareja que salió de su casa con la cama sin hacer, sin su agenda, de la que nunca se separaba, y con su medicación en la cocina y sobre la mesilla de noche.

Un detalle clave, ya que esas pastillas eran indispensables para él porque cuando en el momento de la desaparición sufría una grave enfermedad. "Pienso que está desmayado, que le pasa algo dentro de la casa", temía entonces la mujer.

En la actualidad, la Fiscalía pide 46 años de cárcel para este vecino de Manzanares por acabar con la vida de ambos junto a un cómplice, Gaspar Rivera. En un especial de Equipo de Investigación , se analiza el llamado crimen de Manzanares y cómo Caba y Rivera fueron finalmente detenidos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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