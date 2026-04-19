La última conversación de Esther López con un amigo antes de desaparecer: "Me contó que se quedaba en casa de Óscar..."

Carolo, amigo de la joven asesinada en 2022, relataba a Equipo de Investigación las últimas palabras que intercambió con la joven. "Para mí era muy buena persona, una pena...", señalaba.

La investigación por el crimen de Esther López en Traspinedo (Valladolid) aún continúa desde que se hallara su cadáver en una cuneta en 2022. Esta misma daba esta semana un giro de guion con la aparición de un zulo en casa del principal sospechoso del crimen, Óscar, el último en verla con vida. Aunque el hombre, que formaba parte del grupo de amistades de la joven, ha estado en el punto de mira desde el principio de la investigación y este pasado diciembre era llamado a juicio oral.

En 2022, meses después del hallazgo del cadáver de la joven en una cuneta y con la instrucción en curso, Equipo de Investigación analizaba el caso y hablaba con Carolo, un amigo de la joven y que fue señalado por Óscar. El principal sospechoso decía que Esther iba a acudir a casa de Carolo.

Sin embargo, Carolo tenía coartada. El hombre aseguraba entonces que la noche en la que se perdió el rastro de la joven, Esther en ningún momento dijo que quería seguir de fiesta, tal y como aseguró Óscar. "Ella me dijo que iba al chalet de Óscar a tomar algo y que iba quedarse allí hasta las ocho de la mañana del día siguiente que se iba a trabajar". Carolo expresa que él y Esther eran "muy amigos" y que para él, la joven era "muy buena persona".

En lo referente a Óscar, Carolo señalaba que eran "de la misma cuadrilla". "Le conozco desde que tenía diez años", expresaba, tras lo que relataba que la noche de la desaparición de Esther, ella y Óscar lo dejaron en un paso "donde hay unas cámaras de seguridad" que lo graban bajando del coche.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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