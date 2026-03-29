El truco de un peluquero para no "regalar" su luz a las eléctricas: "Me ha cambiado la vida"

Frente al auge del negocio de las placas solares, también surgen quienes buscan alternativas para aprovechar al máximo su propia energía. Es el caso de Antonio Collados, un peluquero de un pequeño pueblo de Cuenca que decidió dar un paso más allá del autoconsumo tradicional.

Frente al auge del negocio de las placas solares, también surgen quienes buscan alternativas para aprovechar al máximo su propia energía. Es el caso de Antonio Collados, un peluquero de un pequeño pueblo de Cuenca que decidió dar un paso más allá del autoconsumo tradicional.

Collados instaló placas solares en su vivienda y pasa cerca de ocho horas al día trabajando en su peluquería, donde utiliza numerosos equipos eléctricos. Sin embargo, no le convencía la idea de vender el excedente de energía a las compañías eléctricas, por lo que buscó una solución propia.

Tras darle muchas vueltas, encontró la fórmula que explicó en un reportaje de Equipo de Investigación emitido en 2023: almacenar toda la energía sobrante para consumirla más tarde. "Cuando no hace sol, por la noche, tiras de tus baterías. Me ha cambiado la vida totalmente", aseguraba.

Para ello, invirtió unos 6.000 euros en cinco baterías que almacenan la energía generada por sus ocho paneles solares. Así, toda la electricidad que produce la utiliza él mismo: la que no consume en su negocio, la aprovecha en su hogar.

Este modelo contrasta con el sistema habitual, en el que las eléctricas compran el excedente de los particulares a bajo coste. Aunque los usuarios reciben una compensación en su factura, las compañías obtienen grandes cantidades de energía a precios reducidos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.