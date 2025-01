La tía de 'El patrón' y su sinfín de excusas al hablar de su Porsche Panamera: "Lo tengo porque cobro tres pagas y a mi marido le dan 504 euros"

Gloria Serra exponía en este programa recuperado de 'Equipo de Investigación' a Francisco Javier Ramos, vecino de la Serranía de Cádiz que se hace llamar 'El Patrón'. En este vídeo, Carmen Ramos, tía de 'El Patrón, accedió a hablar con uno de los reporteros, asegurando que el Porche Panamera que tenía lo compró ella con su dinero.

"Claro, es que tengo tres pagas", afirmó Carmen, relatando que podía permitírselo porque tenía esas pagas y su marido, además, cobraba 504 euros al mes. "Me lo dejaron barato, me gustó y me lo compré", aseguró cuando le dijeron que ese coche tenía un valor de más de 100.000 euros. "¿Se lo compró usted de verdad o se lo compró otra persona y lo puso a su nombre?", insistió el reportero. "No", respondió tajante.

Carmen defendió que siempre podía tener un chófer, tras descubrir que no tenía carné de conducir. Sin embargo, como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, al final de la conversación su versión cambió: "Mi sobrino me lo pidió para la niña y yo, como soy su tía, pues se lo di. Hicieron el trato mis hermanos, no lo hice yo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta de 'Equipo de Investigación'.